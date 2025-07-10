10.07.2025
Смотреть онлайн Martishev/Voljavec - Jeran/Vetrih 10.07.2025. Прямая трансляция
Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Litija MD
Завершен
(1:6, 6:3, 0:1)
1 : 2
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Martishev/Voljavec - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Jeran/Vetrih - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Jeran/Vetrih - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Jeran/Vetrih - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Jeran/Vetrih - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Jeran/Vetrih - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Jeran/Vetrih - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Martishev/Voljavec - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Jeran/Vetrih - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Martishev/Voljavec - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Jeran/Vetrih - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Martishev/Voljavec - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Jeran/Vetrih - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Martishev/Voljavec - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Martishev/Voljavec - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Martishev/Voljavec - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
69%
69%
Реализация брейк - пойнтов
40%
75%
