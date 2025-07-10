Смотреть онлайн Martishev/Voljavec - Jeran/Vetrih 10.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Litija MD: Martishev/Voljavec — Jeran/Vetrih . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .