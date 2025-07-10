10.07.2025
Смотреть онлайн Kaat Coppez - Зузанна Франковска 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Grodzisk Mazowiecki: Kaat Coppez — Зузанна Франковска . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Grodzisk Mazowiecki
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Зузанна Франковска - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Kaat Coppez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Kaat Coppez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Kaat Coppez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Зузанна Франковска - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Зузанна Франковска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Зузанна Франковска - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Зузанна Франковска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Зузанна Франковска - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Зузанна Франковска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Зузанна Франковска - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Зузанна Франковска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Kaat Coppez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Зузанна Франковска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Зузанна Франковска - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Зузанна Франковска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
0
Выигрыш первой подачи
30%
59%
Реализация брейк - пойнтов
67%
67%
Комментарии к матчу