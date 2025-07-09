09.07.2025
Смотреть онлайн Александр Кнафф - Себастьян Доминко 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Litija: Александр Кнафф — Себастьян Доминко . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Litija
Завершен
(6:4, 3:6, 4:6)
1 : 2
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Себастьян Доминко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Александр Кнафф - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Себастьян Доминко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Александр Кнафф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Себастьян Доминко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Александр Кнафф - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Александр Кнафф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Александр Кнафф - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Себастьян Доминко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Александр Кнафф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Александр Кнафф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Себастьян Доминко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Себастьян Доминко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Александр Кнафф - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Себастьян Доминко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Александр Кнафф - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Себастьян Доминко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Себастьян Доминко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Себастьян Доминко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Себастьян Доминко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Себастьян Доминко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Александр Кнафф - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Себастьян Доминко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Александр Кнафф - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Себастьян Доминко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Александр Кнафф - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Себастьян Доминко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Александр Кнафф - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Себастьян Доминко - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
9
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
67%
75%
Реализация брейк - пойнтов
67%
60%
