08.07.2025
Смотреть онлайн Genier/Nikles - Deschamps/Giovannini 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bastia-Lucciana MD: Genier/Nikles — Deschamps/Giovannini . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bastia-Lucciana MD
Завершен
(7:5, 6:3)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Genier/Nikles - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Genier/Nikles - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Genier/Nikles - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Deschamps/Giovannini - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Genier/Nikles - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Deschamps/Giovannini - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Deschamps/Giovannini - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Deschamps/Giovannini - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Genier/Nikles - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Deschamps/Giovannini - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Genier/Nikles - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Genier/Nikles - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Genier/Nikles - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Genier/Nikles - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Deschamps/Giovannini - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Genier/Nikles - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Genier/Nikles - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Deschamps/Giovannini - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Deschamps/Giovannini - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Genier/Nikles - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Genier/Nikles - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
78%
57%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
