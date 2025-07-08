Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.07.2025

Смотреть онлайн Denolly/Lamasine - Carlini/Fondriest 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bastia-Lucciana MD: Denolly/LamasineCarlini/Fondriest . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Bastia-Lucciana MD
Denolly/Lamasine
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
08 июля 2025
Carlini/Fondriest
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Denolly/Lamasine - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Carlini/Fondriest - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Denolly/Lamasine - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Carlini/Fondriest - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Carlini/Fondriest - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Denolly/Lamasine - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Denolly/Lamasine - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Denolly/Lamasine - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Denolly/Lamasine - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Denolly/Lamasine - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Carlini/Fondriest - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Carlini/Fondriest - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Denolly/Lamasine - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Denolly/Lamasine - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Denolly/Lamasine - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Carlini/Fondriest - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Denolly/Lamasine - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Denolly/Lamasine - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
1
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
68%
62%
Реализация брейк - пойнтов
42%
22%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Металлург Металлург
Локомотив Локомотив
6 Января
14:30
ЦСКА ЦСКА
Динамо Минск Динамо Минск
6 Января
17:00
Северсталь Северсталь
Спартак Спартак
6 Января
17:00
Торпедо Торпедо
Барыс Барыс
6 Января
17:00
AK Барс AK Барс
Авангард Авангард
6 Января
17:00
Кремонезе Кремонезе
Кальяри Кальяри
6 Января
17:00
Сассуоло Сассуоло
Ювентус Ювентус
6 Января
22:45
Лечче Лечче
Рома Рома
6 Января
20:00
Милан Милан
Дженоа Дженоа
6 Января
17:00
Пиза Пиза
Комо Комо
6 Января
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA