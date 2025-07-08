08.07.2025
Смотреть онлайн Denolly/Lamasine - Carlini/Fondriest 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bastia-Lucciana MD: Denolly/Lamasine — Carlini/Fondriest . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bastia-Lucciana MD
Завершен
(6:3, 6:3)
(6:3, 6:3)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Denolly/Lamasine - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Carlini/Fondriest - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Denolly/Lamasine - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Carlini/Fondriest - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Carlini/Fondriest - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Denolly/Lamasine - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Denolly/Lamasine - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Denolly/Lamasine - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Denolly/Lamasine - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Denolly/Lamasine - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Carlini/Fondriest - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Carlini/Fondriest - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Denolly/Lamasine - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Denolly/Lamasine - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Denolly/Lamasine - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Carlini/Fondriest - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Denolly/Lamasine - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Denolly/Lamasine - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
68%
62%
Реализация брейк - пойнтов
42%
22%
Комментарии к матчу