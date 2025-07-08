08.07.2025
Смотреть онлайн Stijn Paardekooper - Михаэль Гиртс 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Гаага: Stijn Paardekooper — Михаэль Гиртс . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Гаага
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Stijn Paardekooper - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Михаэль Гиртс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Михаэль Гиртс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Stijn Paardekooper - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Stijn Paardekooper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Михаэль Гиртс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Михаэль Гиртс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Михаэль Гиртс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Stijn Paardekooper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Stijn Paardekooper - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Stijn Paardekooper - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
6
7
Выигрыш первой подачи
52%
66%
Реализация брейк - пойнтов
22%
38%
