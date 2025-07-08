08.07.2025
Смотреть онлайн Baudel/Domenc - Trufelli/Witz 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bastia-Lucciana MD: Baudel/Domenc — Trufelli/Witz . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:58 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bastia-Lucciana MD
Завершен
(7:5, 7:6)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Baudel/Domenc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Trufelli/Witz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Trufelli/Witz - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Baudel/Domenc - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Baudel/Domenc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Trufelli/Witz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Baudel/Domenc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Baudel/Domenc - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Trufelli/Witz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Trufelli/Witz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Baudel/Domenc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Baudel/Domenc - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Baudel/Domenc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Baudel/Domenc - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Baudel/Domenc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Trufelli/Witz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Trufelli/Witz - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Baudel/Domenc - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Trufelli/Witz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Baudel/Domenc - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Trufelli/Witz - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Trufelli/Witz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Trufelli/Witz - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Baudel/Domenc - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
4
Двойные ошибки
5
10
Выигрыш первой подачи
67%
58%
Реализация брейк - пойнтов
55%
36%
