08.07.2025
Самсон Лаура - Кристина Диас Адровер 08.07.2025.
матче турнира ITF W75 The Hague: Самсон Лаура — Кристина Диас Адровер . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:08 по московскому времени .
МСК
ITF W75 The Hague
Завершен
(6:0, 6:4)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Laura Samson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Laura Samson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Laura Samson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Laura Samson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Laura Samson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Laura Samson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Кристина Диас Адровер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Кристина Диас Адровер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Laura Samson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Laura Samson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Laura Samson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Laura Samson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Кристина Диас Адровер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Laura Samson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Кристина Диас Адровер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Laura Samson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
64%
34%
Реализация брейк - пойнтов
78%
43%
