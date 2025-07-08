08.07.2025
Смотреть онлайн Исабелла Шиникова - Доминика Салкова 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 The Hague: Исабелла Шиникова — Доминика Салкова . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 The Hague
Завершен
(1:6, 5:7)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Доминика Салкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Доминика Салкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Доминика Салкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Исабелла Шиникова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Доминика Салкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Доминика Салкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Доминика Салкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Исабелла Шиникова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Исабелла Шиникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Доминика Салкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Доминика Салкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Доминика Салкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Исабелла Шиникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Доминика Салкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Доминика Салкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Исабелла Шиникова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Исабелла Шиникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Доминика Салкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Доминика Салкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
9
5
Выигрыш первой подачи
64%
69%
Реализация брейк - пойнтов
43%
67%
