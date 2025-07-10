10.07.2025
Смотреть онлайн Bruhn/Roeder - Kremenchutskyi/Mantach 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Telfs MD: Bruhn/Roeder — Kremenchutskyi/Mantach . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Telfs MD
Завершен
(7:5, 6:4)
2 : 0
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kremenchutskyi/Mantach - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Bruhn/Roeder - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Kremenchutskyi/Mantach - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Bruhn/Roeder - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Kremenchutskyi/Mantach - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Bruhn/Roeder - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Kremenchutskyi/Mantach - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Bruhn/Roeder - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Kremenchutskyi/Mantach - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Bruhn/Roeder - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Bruhn/Roeder - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Bruhn/Roeder - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Bruhn/Roeder - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Bruhn/Roeder - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Bruhn/Roeder - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Kremenchutskyi/Mantach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Kremenchutskyi/Mantach - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Kremenchutskyi/Mantach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Kremenchutskyi/Mantach - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Bruhn/Roeder - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Bruhn/Roeder - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Bruhn/Roeder - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
6
7
Выигрыш первой подачи
65%
61%
Реализация брейк - пойнтов
80%
29%
