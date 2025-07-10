Смотреть онлайн Bruhn/Roeder - Kremenchutskyi/Mantach 10.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Telfs MD: Bruhn/Roeder — Kremenchutskyi/Mantach . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .