08.07.2025
Смотреть онлайн Гергана Топалова - Сара Какаревич 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Buzau: Гергана Топалова — Сара Какаревич . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:35 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Buzau
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Гергана Топалова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Сара Какаревич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Гергана Топалова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Гергана Топалова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Сара Какаревич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Сара Какаревич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Сара Какаревич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Гергана Топалова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Гергана Топалова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Гергана Топалова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Гергана Топалова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Сара Какаревич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Гергана Топалова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Сара Какаревич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Сара Какаревич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Гергана Топалова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Гергана Топалова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Гергана Топалова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Гергана Топалова - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
6
3
Выигрыш первой подачи
68%
51%
Реализация брейк - пойнтов
45%
43%
Комментарии к матчу