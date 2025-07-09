09.07.2025
Смотреть онлайн Виктория Грунчакова - Мария Мартинез Вакеро 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Don Benito: Виктория Грунчакова — Мария Мартинез Вакеро . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Don Benito
Завершен
(6:3, 6:2)
(6:3, 6:2)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Виктория Грунчакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Виктория Грунчакова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Виктория Грунчакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Виктория Грунчакова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Мария Мартинез Вакеро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Виктория Грунчакова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Мария Мартинез Вакеро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Мария Мартинез Вакеро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Виктория Грунчакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Виктория Грунчакова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Мария Мартинез Вакеро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Мария Мартинез Вакеро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Виктория Грунчакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Виктория Грунчакова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Виктория Грунчакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Виктория Грунчакова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Виктория Грунчакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
6
1
Двойные ошибки
5
8
Выигрыш первой подачи
73%
50%
Реализация брейк - пойнтов
67%
67%
Комментарии к матчу