08.07.2025
Смотреть онлайн Петр Ямахкин - Алексей Штенгелов 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Monterol: Петр Ямахкин — Алексей Штенгелов . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на корте Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Stadium Goran Ivanisev.
МСК, Корт: Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Stadium Goran Ivanisev
UTR Pro Monterol
Завершен
(6:2, 7:5)
(6:2, 7:5)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Петр Ямахкин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Петр Ямахкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Петр Ямахкин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Петр Ямахкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Петр Ямахкин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Петр Ямахкин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Петр Ямахкин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Алексей Штенгелов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Петр Ямахкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Петр Ямахкин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Петр Ямахкин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Петр Ямахкин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Петр Ямахкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Петр Ямахкин - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
76%
62%
Реализация брейк - пойнтов
22%
11%
Комментарии к матчу