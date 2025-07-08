08.07.2025
Смотреть онлайн Glib Sekachov - Джонатан Мридха 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Monterol: Glib Sekachov — Джонатан Мридха . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:55 по московскому времени и пройдет на корте Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Court Nr.1.
МСК, Корт: Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Court Nr.1
UTR Pro Monterol
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Glib Sekachov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Джонатан Мридха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Glib Sekachov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Glib Sekachov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Джонатан Мридха - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Джонатан Мридха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Джонатан Мридха - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Джонатан Мридха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Glib Sekachov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Джонатан Мридха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
6
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
56%
84%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
Комментарии к матчу