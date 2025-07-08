08.07.2025
Смотреть онлайн Baltazar Wiger Nordas - Дмитрий Васильев 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Pazardzhik: Baltazar Wiger Nordas — Дмитрий Васильев . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 10:10 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Favorit - Court 4.
МСК, Корт: Tennis Club Favorit - Court 4
UTR Pro Pazardzhik
Завершен
(2:6, 6:0, 6:1)
(2:6, 6:0, 6:1)
2 : 1
08 июля 2025
Комментарии к матчу