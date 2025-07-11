Фрибет 15000₽
11.07.2025

Смотреть онлайн Петр Ямахкин - Иржи Чижек 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Monterol: Петр ЯмахкинИржи Чижек . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 15:05 по московскому времени и пройдет на корте Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Studenac Arena.

МСК, Корт: Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Studenac Arena
UTR Pro Monterol
Петр Ямахкин
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
11 июля 2025
Иржи Чижек
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Иржи Чижек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Иржи Чижек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Иржи Чижек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Петр Ямахкин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Петр Ямахкин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Иржи Чижек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Петр Ямахкин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Иржи Чижек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Иржи Чижек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Петр Ямахкин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Иржи Чижек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Иржи Чижек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
1
7
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
54%
88%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
