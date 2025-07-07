07.07.2025
Смотреть онлайн Холли Хатчинсон - Паула Ортега Редондо 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Don Benito: Холли Хатчинсон — Паула Ортега Редондо . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Don Benito
Завершен
(6:0, 6:4)
2 : 0
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Холли Хатчинсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Холли Хатчинсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Холли Хатчинсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Холли Хатчинсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Холли Хатчинсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Холли Хатчинсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Паула Ортега Редондо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Холли Хатчинсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Паула Ортега Редондо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Холли Хатчинсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Паула Ортега Редондо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Холли Хатчинсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Паула Ортега Редондо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Холли Хатчинсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Холли Хатчинсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Холли Хатчинсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
7
3
Выигрыш первой подачи
77%
57%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
Комментарии к матчу