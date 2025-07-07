07.07.2025
Смотреть онлайн Паавани Паатхак - Luise H JV Rensburg 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Hillcrest: Паавани Паатхак — Luise H JV Rensburg . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Hillcrest
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Luise H JV Rensburg - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Паавани Паатхак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Luise H JV Rensburg - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Luise H JV Rensburg - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Паавани Паатхак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Паавани Паатхак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Паавани Паатхак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Паавани Паатхак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Luise H JV Rensburg - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Паавани Паатхак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Паавани Паатхак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Паавани Паатхак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Паавани Паатхак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Luise H JV Rensburg - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Паавани Паатхак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Паавани Паатхак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Паавани Паатхак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
64%
43%
Реализация брейк - пойнтов
43%
50%
