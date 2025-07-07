07.07.2025
Смотреть онлайн Gloriana Nahum - Miyu Nakashima 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Hillcrest: Gloriana Nahum — Miyu Nakashima . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:54 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Hillcrest
Завершен
(6:4, 1:6, 1:0)
2 : 1
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Miyu Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Gloriana Nahum - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Miyu Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Miyu Nakashima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Gloriana Nahum - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Gloriana Nahum - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Gloriana Nahum - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Miyu Nakashima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Gloriana Nahum - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Gloriana Nahum - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Miyu Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Miyu Nakashima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Gloriana Nahum - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Miyu Nakashima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Miyu Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Miyu Nakashima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Miyu Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
52%
58%
Реализация брейк - пойнтов
38%
100%
Комментарии к матчу