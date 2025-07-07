07.07.2025
Смотреть онлайн Луи Ларю - Артур Беллеги 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bastia-Lucciana: Луи Ларю — Артур Беллеги . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bastia-Lucciana
Завершен
(1:6, 7:5, 1:0)
(1:6, 7:5, 1:0)
2 : 1
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Артур Беллеги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Луи Ларю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Артур Беллеги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Артур Беллеги - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Артур Беллеги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Артур Беллеги - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Артур Беллеги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Луи Ларю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Артур Беллеги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Артур Беллеги - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Луи Ларю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Артур Беллеги - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Луи Ларю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Луи Ларю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Артур Беллеги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Артур Беллеги - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Луи Ларю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Луи Ларю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Луи Ларю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
56%
59%
Реализация брейк - пойнтов
40%
67%
Комментарии к матчу