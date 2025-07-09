09.07.2025
Смотреть онлайн de Schepper/Ivashka - Broady/Jones 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Challenger Nottingham MD: de Schepper/Ivashka — Broady/Jones, 1/8 финала . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 14:40 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 1
Challenger Nottingham MD
Завершен
(4:6, 2:6)
(4:6, 2:6)
0 : 2
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Broady/Jones - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Broady/Jones - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - de Schepper/Ivashka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Broady/Jones - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - de Schepper/Ivashka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Broady/Jones - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - de Schepper/Ivashka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Broady/Jones - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - de Schepper/Ivashka - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Broady/Jones - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - de Schepper/Ivashka - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Broady/Jones - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Broady/Jones - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Broady/Jones - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Broady/Jones - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Broady/Jones - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - de Schepper/Ivashka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Broady/Jones - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
67%
85%
Реализация брейк - пойнтов
0%
75%
Комментарии к матчу