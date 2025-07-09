09.07.2025
Смотреть онлайн Maxted/Thomson - Kaukovalta P / Niklas-Salminen P 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Challenger Nottingham MD: Maxted/Thomson — Kaukovalta P / Niklas-Salminen P, 1/8 финала . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 4.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 4
Challenger Nottingham MD
Неявка команды
(Победитель: Kaukovalta P / Niklas-Salminen P)
- : -
09 июля 2025
Игры 1/8 финала
Комментарии к матчу