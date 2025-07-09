09.07.2025
Смотреть онлайн Budkov Kjaer/H Lilleengen - Дункан/Маккинлей 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Challenger Nottingham MD: Budkov Kjaer/H Lilleengen — Дункан/Маккинлей, 1/8 финала . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 14:25 по московскому времени и пройдет на корте Court 4.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 4
Challenger Nottingham MD
Завершен
(2:6, 2:6)
(2:6, 2:6)
0 : 2
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Budkov Kjaer/H Lilleengen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Дункан/Маккинлей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Дункан/Маккинлей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Дункан/Маккинлей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Дункан/Маккинлей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Дункан/Маккинлей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Budkov Kjaer/H Lilleengen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Дункан/Маккинлей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Дункан/Маккинлей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Дункан/Маккинлей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Budkov Kjaer/H Lilleengen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Дункан/Маккинлей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Дункан/Маккинлей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Дункан/Маккинлей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Budkov Kjaer/H Lilleengen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Дункан/Маккинлей - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
4
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
73%
87%
Реализация брейк - пойнтов
0%
80%
Комментарии к матчу