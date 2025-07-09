Смотреть онлайн Budkov Kjaer/H Lilleengen - Дункан/Маккинлей 09.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Challenger Nottingham MD: Budkov Kjaer/H Lilleengen — Дункан/Маккинлей, 1/8 финала . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 14:25 по московскому времени и пройдет на корте Court 4.