09.07.2025
Смотреть онлайн Винделкен/Хэндс - Pow/Robertson 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Challenger Nottingham MD: Винделкен/Хэндс — Pow/Robertson, 1/8 финала . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 18:50 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 1
Challenger Nottingham MD
Завершен
(2:6, 6:2, 10:6)
2 : 1
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Винделкен/Хэндс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Pow/Robertson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Pow/Robertson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Pow/Robertson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Винделкен/Хэндс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Pow/Robertson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Pow/Robertson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Pow/Robertson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Винделкен/Хэндс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Pow/Robertson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Винделкен/Хэндс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Винделкен/Хэндс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Винделкен/Хэндс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Pow/Robertson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Винделкен/Хэндс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Винделкен/Хэндс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
71%
65%
Реализация брейк - пойнтов
50%
29%
