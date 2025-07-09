Фрибет 15000₽
09.07.2025

Смотреть онлайн Маттео Мартина/Артур Рэймонд - Kalyanpur/Sharan 09.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияChallenger Nottingham MD: Маттео Мартина/Артур РэймондKalyanpur/Sharan, 1/8 финала . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.

МСК, 1/8 финала, Корт: Court 1
Challenger Nottingham MD
Маттео Мартина/Артур Рэймонд
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
09 июля 2025
Kalyanpur/Sharan
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kalyanpur/Sharan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Kalyanpur/Sharan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Kalyanpur/Sharan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Kalyanpur/Sharan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Kalyanpur/Sharan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Kalyanpur/Sharan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
3
1
Двойные ошибки
0
6
Выигрыш первой подачи
77%
62%
Реализация брейк - пойнтов
27%
0%
