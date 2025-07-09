09.07.2025
Смотреть онлайн Маттео Мартина/Артур Рэймонд - Kalyanpur/Sharan 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Challenger Nottingham MD: Маттео Мартина/Артур Рэймонд — Kalyanpur/Sharan, 1/8 финала . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 1
Challenger Nottingham MD
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kalyanpur/Sharan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Kalyanpur/Sharan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Kalyanpur/Sharan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Kalyanpur/Sharan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Kalyanpur/Sharan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Kalyanpur/Sharan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
0
6
Выигрыш первой подачи
77%
62%
Реализация брейк - пойнтов
27%
0%
