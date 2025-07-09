09.07.2025
Смотреть онлайн Брум/Уайтхаус - Bass/Hignett 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Challenger Nottingham MD: Брум/Уайтхаус — Bass/Hignett, 1/8 финала . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 17:15 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 1
Challenger Nottingham MD
Завершен
(7:6, 6:1)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Bass/Hignett - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Брум/Уайтхаус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Bass/Hignett - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Брум/Уайтхаус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Bass/Hignett - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Bass/Hignett - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Брум/Уайтхаус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Брум/Уайтхаус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Bass/Hignett - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Брум/Уайтхаус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Брум/Уайтхаус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Bass/Hignett - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Брум/Уайтхаус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Брум/Уайтхаус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Брум/Уайтхаус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Брум/Уайтхаус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Брум/Уайтхаус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Bass/Hignett - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Брум/Уайтхаус - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
5
5
Двойные ошибки
0
6
Выигрыш первой подачи
81%
71%
Реализация брейк - пойнтов
40%
29%
Комментарии к матчу