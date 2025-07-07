07.07.2025
Смотреть онлайн Алиса Роббе - Валентина Лоскияле 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Corroios-Seixal: Алиса Роббе — Валентина Лоскияле . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Corroios-Seixal
Завершен
(5:7, 0:0)
0 : 1
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Валентина Лоскияле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Алиса Роббе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Валентина Лоскияле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Алиса Роббе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Алиса Роббе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Алиса Роббе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Валентина Лоскияле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Алиса Роббе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Валентина Лоскияле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Валентина Лоскияле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Валентина Лоскияле - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Валентина Лоскияле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
8
1
Выигрыш первой подачи
53%
70%
Реализация брейк - пойнтов
14%
18%
Комментарии к матчу