07.07.2025
Смотреть онлайн Клара Власселаер - Mariia Nozdrachova 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Corroios-Seixal: Клара Власселаер — Mariia Nozdrachova . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Corroios-Seixal
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Mariia Nozdrachova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Mariia Nozdrachova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Клара Власселаер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Клара Власселаер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Mariia Nozdrachova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Клара Власселаер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Mariia Nozdrachova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Клара Власселаер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Клара Власселаер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Клара Власселаер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Клара Власселаер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Клара Власселаер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Mariia Nozdrachova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Клара Власселаер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Клара Власселаер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Клара Власселаер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Mariia Nozdrachova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Клара Власселаер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
74%
55%
Реализация брейк - пойнтов
67%
100%
Комментарии к матчу