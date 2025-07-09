09.07.2025
Смотреть онлайн Glib Sekachov - Louis Gorregues 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Monterol: Glib Sekachov — Louis Gorregues . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 15:10 по московскому времени и пройдет на корте Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Stadium Goran Ivanisev.
МСК, Корт: Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Stadium Goran Ivanisev
UTR Pro Monterol
Завершен
(2:6, 6:4, 6:4)
(2:6, 6:4, 6:4)
2 : 1
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Louis Gorregues - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Louis Gorregues - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Louis Gorregues - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Louis Gorregues - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Louis Gorregues - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Louis Gorregues - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Louis Gorregues - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Louis Gorregues - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Louis Gorregues - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Louis Gorregues - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Glib Sekachov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Glib Sekachov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Louis Gorregues - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Louis Gorregues - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Louis Gorregues - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Louis Gorregues - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Glib Sekachov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Glib Sekachov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Glib Sekachov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
59%
59%
Реализация брейк - пойнтов
29%
45%
Комментарии к матчу