06.07.2025
Смотреть онлайн Алина Шербинина - Майя Датта 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Waco Women: Алина Шербинина — Майя Датта, 1/2 финала . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Hurd Tennis Center - Court 03.
МСК, 1/2 финала, Корт: Hurd Tennis Center - Court 03
UTR Pro Waco Women
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Майя Датта - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Майя Датта - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Майя Датта - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Алина Шербинина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Алина Шербинина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Алина Шербинина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Алина Шербинина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Алина Шербинина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Алина Шербинина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Алина Шербинина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Алина Шербинина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Алина Шербинина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Алина Шербинина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Алина Шербинина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Майя Датта - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Майя Датта - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Алина Шербинина - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
57%
49%
Реализация брейк - пойнтов
86%
43%
Комментарии к матчу