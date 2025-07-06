06.07.2025
Смотреть онлайн Джерри Бартон - Brody Nejedly-Krall 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Waco: Джерри Бартон — Brody Nejedly-Krall, 1/2 финала . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Hurd Tennis Center - Court 01.
МСК, 1/2 финала, Корт: Hurd Tennis Center - Court 01
UTR Pro Waco
Завершен
(6:7, 6:7)
0 : 2
06 июля 2025
Комментарии к матчу