06.07.2025
Wenfei Yu - Ава Эспозито Коган 06.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Waco Women: Wenfei Yu — Ава Эспозито Коган, 1/2 финала . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на корте Hurd Tennis Center - Court 01.
МСК, 1/2 финала, Корт: Hurd Tennis Center - Court 01
UTR Pro Waco Women
Завершен
(4:6, 0:6)
0 : 2
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Wenfei Yu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Ава Эспозито Коган - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Wenfei Yu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Ава Эспозито Коган - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ава Эспозито Коган - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Ава Эспозито Коган - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Wenfei Yu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ава Эспозито Коган - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Wenfei Yu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ава Эспозито Коган - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ава Эспозито Коган - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Ава Эспозито Коган - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Ава Эспозито Коган - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Ава Эспозито Коган - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ава Эспозито Коган - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Ава Эспозито Коган - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
58%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
