06.07.2025
Смотреть онлайн Рианн Ньюборн - Ella Brownback 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Waco Women: Рианн Ньюборн — Ella Brownback, 1/2 финала . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Hurd Tennis Center - Court 04.
МСК, 1/2 финала, Корт: Hurd Tennis Center - Court 04
UTR Pro Waco Women
Завершен
(6:2, 6:2)
(6:2, 6:2)
2 : 0
06 июля 2025
Комментарии к матчу