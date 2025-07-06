Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
06.07.2025

Смотреть онлайн Рианн Ньюборн - Ella Brownback 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Waco Women: Рианн НьюборнElla Brownback, 1/2 финала . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Hurd Tennis Center - Court 04.

МСК, 1/2 финала, Корт: Hurd Tennis Center - Court 04
UTR Pro Waco Women
Рианн Ньюборн
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
06 июля 2025
Ella Brownback
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Игры 1/2 финала
22:30
Египет Джермин Шериф Россия Алина Шербинина
-
-
Предстоящая
21:15
США Ella Brownback Россия Анна Григорьева
0
0
4
0
1-ый сет
21:00
Австралия Лекси Уеир США Briley Rhoden
-
-
Предстоящая
21:00
Казахстан Екатерина Дмитриченко Канада Rachel Wu
-
-
Предстоящая
19:15
США Ligaya Murray США Солимар Коллинг
0
1
2
6
0
0
Завершен
18:50
США Amy Gray США Andi Anderson
-
-
Отменен
18:00
Греция Теодора Ксантава США Ella Olofson
-
-
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Эспаньол Эспаньол
Барселона Барселона
3 Января
23:00
Аталанта Аталанта
Рома Рома
3 Января
22:45
Лилль Лилль
Ренн Ренн
3 Января
23:05
Филадельфия Филадельфия
Эдмонтон Эдмонтон
3 Января
23:37
Юта Юта
Нью-Джерси Нью-Джерси
3 Января
23:07
Баффало Баффало
Коламбус Коламбус
3 Января
23:07
Борац Борац
Партизан Партизан
3 Января
22:30
Норвид Ченстохова Норвид Ченстохова
Barkom Lwow Barkom Lwow
3 Января
22:00
Wildcard Gaming Wildcard Gaming
Шаркс Шаркс
3 Января
23:30
Бреоган Бреоган
Уникаха Малага Уникаха Малага
3 Января
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA