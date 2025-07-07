07.07.2025
Смотреть онлайн Эмилио Джуниор Санчес Бронзетти - Oscar Oberoi Jensen 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Monterol: Эмилио Джуниор Санчес Бронзетти — Oscar Oberoi Jensen . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 13:20 по московскому времени и пройдет на корте Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Studenac Arena.
МСК, Корт: Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Studenac Arena
UTR Pro Monterol
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Emilio Sanchez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Oscar Oberoi Jensen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Emilio Sanchez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Emilio Sanchez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Oscar Oberoi Jensen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Oscar Oberoi Jensen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Emilio Sanchez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Emilio Sanchez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Emilio Sanchez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Emilio Sanchez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Emilio Sanchez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Oscar Oberoi Jensen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Oscar Oberoi Jensen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Emilio Sanchez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Emilio Sanchez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Emilio Sanchez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Emilio Sanchez - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
74%
50%
Реализация брейк - пойнтов
71%
29%
