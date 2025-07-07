Текстовая трансляция

Гейм 1 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Иржи Чижек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Иржи Чижек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 6 - Новак Новакович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 7 - Новак Новакович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Иржи Чижек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 12 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 13 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Иржи Чижек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Иржи Чижек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 16 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 18 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 20 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 21 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 30-40