Смотреть онлайн Иржи Чижек - Новак Новакович 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Monterol: Иржи Чижек — Новак Новакович . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на корте Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Court Nr.1.
МСК, Корт: Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Court Nr.1
UTR Pro Monterol
Завершен
(7:5, 6:4)
2 : 0
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Иржи Чижек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Иржи Чижек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Новак Новакович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Новак Новакович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Иржи Чижек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Иржи Чижек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Иржи Чижек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
8
3
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
79%
56%
Реализация брейк - пойнтов
43%
25%
Комментарии к матчу