07.07.2025
Смотреть онлайн Baltazar Wiger Nordas - Георге Клаудиу Шинтей 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Pazardzhik: Baltazar Wiger Nordas — Георге Клаудиу Шинтей . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 16:10 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Favorit - Court 4.
МСК, Корт: Tennis Club Favorit - Court 4
UTR Pro Pazardzhik
Завершен
(7:6, 6:7, 6:0)
2 : 1
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Baltazar Wiger Nordas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Георге Клаудиу Шинтей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Георге Клаудиу Шинтей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Baltazar Wiger Nordas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Baltazar Wiger Nordas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Георге Клаудиу Шинтей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Baltazar Wiger Nordas - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Георге Клаудиу Шинтей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Baltazar Wiger Nordas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Георге Клаудиу Шинтей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Георге Клаудиу Шинтей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Baltazar Wiger Nordas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Baltazar Wiger Nordas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Георге Клаудиу Шинтей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Георге Клаудиу Шинтей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Baltazar Wiger Nordas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Георге Клаудиу Шинтей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Baltazar Wiger Nordas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Георге Клаудиу Шинтей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Baltazar Wiger Nordas - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Георге Клаудиу Шинтей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Baltazar Wiger Nordas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Георге Клаудиу Шинтей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Baltazar Wiger Nordas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Baltazar Wiger Nordas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Baltazar Wiger Nordas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 29 - Baltazar Wiger Nordas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Baltazar Wiger Nordas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 31 - Baltazar Wiger Nordas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Baltazar Wiger Nordas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
13
1
Двойные ошибки
7
6
Выигрыш первой подачи
69%
58%
Реализация брейк - пойнтов
86%
43%
Комментарии к матчу