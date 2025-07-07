07.07.2025
Смотреть онлайн Дмитрий Васильев - Roman Garkavenko 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Pazardzhik: Дмитрий Васильев — Roman Garkavenko . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:40 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Favorit - Court 4.
МСК, Корт: Tennis Club Favorit - Court 4
UTR Pro Pazardzhik
Завершен
(3:6, 6:3, 6:0)
2 : 1
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Vasil Dimitrov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Roman Garkavenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Roman Garkavenko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Vasil Dimitrov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Vasil Dimitrov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Roman Garkavenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Roman Garkavenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Roman Garkavenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Roman Garkavenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Vasil Dimitrov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Vasil Dimitrov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Vasil Dimitrov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Roman Garkavenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Roman Garkavenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Roman Garkavenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Vasil Dimitrov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Vasil Dimitrov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Vasil Dimitrov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Vasil Dimitrov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Vasil Dimitrov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Vasil Dimitrov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Vasil Dimitrov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Vasil Dimitrov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Vasil Dimitrov - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
7
1
Двойные ошибки
4
12
Выигрыш первой подачи
58%
61%
Реализация брейк - пойнтов
54%
67%
Комментарии к матчу