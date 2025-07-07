07.07.2025
Смотреть онлайн Элиот Нобель - Василе Антонеску 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Pazardzhik: Элиот Нобель — Василе Антонеску . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:35 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Favorit - Court 3.
МСК, Корт: Tennis Club Favorit - Court 3
UTR Pro Pazardzhik
Завершен
(0:6, 6:7)
(0:6, 6:7)
0 : 2
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Василе Антонеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Василе Антонеску - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Василе Антонеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Василе Антонеску - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Василе Антонеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Василе Антонеску - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Василе Антонеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Элиот Нобель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Василе Антонеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Василе Антонеску - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Элиот Нобель - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Василе Антонеску - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Элиот Нобель - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Элиот Нобель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Элиот Нобель - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Василе Антонеску - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Элиот Нобель - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Василе Антонеску - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
50%
64%
Реализация брейк - пойнтов
67%
42%
Комментарии к матчу