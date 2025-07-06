06.07.2025
Смотреть онлайн Луиза Чирико - Катарина Хобгарски 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Amstelveen: Луиза Чирико — Катарина Хобгарски . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Amstelveen
Завершен
(1:0)
(1:0)
1 : 0
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Луиза Чирико - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
0%
50%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
