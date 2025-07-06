06.07.2025
Смотреть онлайн Имран Даниэль Абдул Хазли - Лис Миколай 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Olomouc: Имран Даниэль Абдул Хазли — Лис Миколай, Финал . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 12:15 по московскому времени и пройдет на корте Omega Sport - Court 02.
МСК, Финал, Корт: Omega Sport - Court 02
UTR Pro Olomouc
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Imran D A Hazli - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Imran D A Hazli - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Imran D A Hazli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Imran D A Hazli - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Imran D A Hazli - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Imran D A Hazli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Imran D A Hazli - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Imran D A Hazli - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Imran D A Hazli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Imran D A Hazli - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Imran D A Hazli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Imran D A Hazli - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
88%
56%
Реализация брейк - пойнтов
44%
0%
