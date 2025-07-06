06.07.2025
Смотреть онлайн Марвин Моэллер - Лилиан Мармусэз 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Амстелвен: Марвин Моэллер — Лилиан Мармусэз . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Амстелвен
Завершен
(3:6, 4:6)
(3:6, 4:6)
0 : 2
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Марвин Моэллер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Марвин Моэллер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Марвин Моэллер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Лилиан Мармусэз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Лилиан Мармусэз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Марвин Моэллер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Марвин Моэллер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Лилиан Мармусэз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Марвин Моэллер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Марвин Моэллер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
62%
73%
Реализация брейк - пойнтов
25%
75%
Комментарии к матчу