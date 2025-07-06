06.07.2025
Смотреть онлайн Daniel Bien - Симон Малис 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Olomouc: Daniel Bien — Симон Малис, Финал . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 10:15 по московскому времени и пройдет на корте Omega Sport - Court 3.
МСК, Финал, Корт: Omega Sport - Court 3
UTR Pro Olomouc
Неявка команды
(Победитель: Daniel Bien)
0 : 0
06 июля 2025
