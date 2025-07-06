06.07.2025
Смотреть онлайн Yilin Yan - Ava-Monet Sycamore 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Boondall Women: Yilin Yan — Ava-Monet Sycamore . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 08:10 по московскому времени и пройдет на корте Nudgee Grammar - Court 3.
МСК, Корт: Nudgee Grammar - Court 3
UTR Pro Boondall Women
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yilin Elim Yan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Yilin Elim Yan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Ava-Monet Sycamore - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ava-Monet Sycamore - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Yilin Elim Yan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Yilin Elim Yan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ava-Monet Sycamore - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Yilin Elim Yan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ava-Monet Sycamore - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Yilin Elim Yan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Yilin Elim Yan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Yilin Elim Yan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Yilin Elim Yan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Ava-Monet Sycamore - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Yilin Elim Yan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Ava-Monet Sycamore - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Yilin Elim Yan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Yilin Elim Yan - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
59%
51%
Реализация брейк - пойнтов
46%
60%
