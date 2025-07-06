06.07.2025
Смотреть онлайн Габби Грегг - Зара Ларке 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Boondall Women: Габби Грегг — Зара Ларке . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 03:10 по московскому времени и пройдет на корте Nudgee Grammar - Court 3.
МСК, Корт: Nudgee Grammar - Court 3
UTR Pro Boondall Women
Завершен
(6:3, 4:6, 6:1)
2 : 1
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Зара Ларке - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Габби Грегг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Габби Грегг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Зара Ларке - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Габби Грегг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Габби Грегг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Зара Ларке - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Габби Грегг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Габби Грегг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Габби Грегг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Габби Грегг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Зара Ларке - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Габби Грегг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Зара Ларке - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Зара Ларке - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Зара Ларке - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Зара Ларке - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Габби Грегг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Зара Ларке - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Габби Грегг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Габби Грегг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Габби Грегг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Габби Грегг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Габби Грегг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Зара Ларке - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Габби Грегг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
13
Выигрыш первой подачи
56%
51%
Реализация брейк - пойнтов
56%
55%
