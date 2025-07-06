Текстовая трансляция

Гейм 1 - Зара Ларке - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 2 - Габби Грегг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 3 - Габби Грегг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Зара Ларке - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Габби Грегг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Габби Грегг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 7 - Зара Ларке - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 8 - Габби Грегг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 9 - Габби Грегг - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Габби Грегг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 11 - Габби Грегг - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Зара Ларке - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - Габби Грегг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Зара Ларке - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Зара Ларке - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 16 - Зара Ларке - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Зара Ларке - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 18 - Габби Грегг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 19 - Зара Ларке - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 20 - Габби Грегг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 21 - Габби Грегг - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 22 - Габби Грегг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 23 - Габби Грегг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 24 - Габби Грегг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 25 - Зара Ларке - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40