06.07.2025

Смотреть онлайн Rohan Hazratwala - Дэвид Кариакус 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Boondall: Rohan HazratwalaДэвид Кариакус . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:35 по московскому времени и пройдет на корте Nudgee Grammar - Court 2.

МСК, Корт: Nudgee Grammar - Court 2
UTR Pro Boondall
Rohan Hazratwala
Завершен
(4:6, 6:2, 5:7)
1 : 2
06 июля 2025
Дэвид Кариакус
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дэвид Кариакус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Rohan Hazratwala - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Дэвид Кариакус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Rohan Hazratwala - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Дэвид Кариакус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Rohan Hazratwala - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Дэвид Кариакус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Rohan Hazratwala - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Дэвид Кариакус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Дэвид Кариакус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Дэвид Кариакус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Rohan Hazratwala - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Rohan Hazratwala - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Rohan Hazratwala - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Дэвид Кариакус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Rohan Hazratwala - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Rohan Hazratwala - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Rohan Hazratwala - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Дэвид Кариакус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Дэвид Кариакус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Rohan Hazratwala - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Rohan Hazratwala - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Дэвид Кариакус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Rohan Hazratwala - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Дэвид Кариакус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Rohan Hazratwala - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Rohan Hazratwala - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Дэвид Кариакус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 29 - Дэвид Кариакус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Дэвид Кариакус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
3
1
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
64%
59%
Реализация брейк - пойнтов
80%
57%
Комментарии к матчу
