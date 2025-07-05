05.07.2025
Смотреть онлайн Ин Чжан - Икуми Ямадзаки 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hong Kong: Ин Чжан — Икуми Ямадзаки . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hong Kong
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
05 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Икуми Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Икуми Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Икуми Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Ин Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Икуми Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
6
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
53%
76%
Реализация брейк - пойнтов
33%
33%
