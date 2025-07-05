05.07.2025
Смотреть онлайн Jeong/Tian - Shek/Zhang 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hong Kong WD: Jeong/Tian — Shek/Zhang . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 10:04 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hong Kong WD
Завершен
(1:6, 1:5)
(1:6, 1:5)
0 : 2
05 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Shek/Zhang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Shek/Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Shek/Zhang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Shek/Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Shek/Zhang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Jeong/Tian - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Shek/Zhang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Jeong/Tian - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Shek/Zhang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Shek/Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Shek/Zhang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Shek/Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Shek/Zhang - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
55%
78%
Реализация брейк - пойнтов
0%
57%
Комментарии к матчу