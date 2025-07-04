04.07.2025
Смотреть онлайн Jecan/Pavel - Мерино А / Негриту К 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Brasov MD: Jecan/Pavel — Мерино А / Негриту К, 1/2 финала . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/2 финала, Корт: Center Court
Challenger Brasov MD
Завершен
(6:2, 7:5)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jecan/Pavel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Jecan/Pavel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Jecan/Pavel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Jecan/Pavel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Мерино А / Негриту К - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Jecan/Pavel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Мерино А / Негриту К - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Jecan/Pavel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Мерино А / Негриту К - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Jecan/Pavel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Мерино А / Негриту К - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Jecan/Pavel - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Мерино А / Негриту К - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Jecan/Pavel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Мерино А / Негриту К - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Jecan/Pavel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Мерино А / Негриту К - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Jecan/Pavel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Jecan/Pavel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
81%
62%
Реализация брейк - пойнтов
43%
0%
