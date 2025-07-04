04.07.2025
Смотреть онлайн Orlov/Rodriguez Taverna - Banthia/Donski 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Brasov MD: Orlov/Rodriguez Taverna — Banthia/Donski, 1/2 финала . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, 1/2 финала, Корт: Court 3
Challenger Brasov MD
Завершен
(5:7, 6:4, 10:8)
2 : 1
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Banthia/Donski - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Orlov/Rodriguez Taverna - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Banthia/Donski - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Orlov/Rodriguez Taverna - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Orlov/Rodriguez Taverna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Banthia/Donski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Banthia/Donski - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Orlov/Rodriguez Taverna - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Banthia/Donski - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Orlov/Rodriguez Taverna - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Banthia/Donski - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Banthia/Donski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Banthia/Donski - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Orlov/Rodriguez Taverna - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Banthia/Donski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Orlov/Rodriguez Taverna - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Banthia/Donski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Orlov/Rodriguez Taverna - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Orlov/Rodriguez Taverna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Orlov/Rodriguez Taverna - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Banthia/Donski - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Orlov/Rodriguez Taverna - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
6
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
71%
61%
Реализация брейк - пойнтов
14%
100%
