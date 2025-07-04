Смотреть онлайн Orlov/Rodriguez Taverna - Banthia/Donski 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Brasov MD: Orlov/Rodriguez Taverna — Banthia/Donski, 1/2 финала . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.