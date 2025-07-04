04.07.2025
Смотреть онлайн Карина Саркисова - Анджела Лазаревич 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Карина Саркисова — Анджела Лазаревич . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:2, 7:5)
(6:2, 7:5)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Карина Саркисова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Анджела Лазаревич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Карина Саркисова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Карина Саркисова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Карина Саркисова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Карина Саркисова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Анджела Лазаревич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Карина Саркисова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Карина Саркисова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Карина Саркисова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Анджела Лазаревич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Анджела Лазаревич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Карина Саркисова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Карина Саркисова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Анджела Лазаревич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Карина Саркисова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Анджела Лазаревич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Анджела Лазаревич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Карина Саркисова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Карина Саркисова - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Карина Саркисова
Анджела Лазаревич
1 победа
0 побед
100%
0%
15.09.2025
Анджела Лазаревич
0:2
Карина Саркисова
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
62%
53%
Реализация брейк - пойнтов
67%
33%
Комментарии к матчу